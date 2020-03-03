Посол Ирана в Москве: ни одна транзакция в INSTEX не была проведена

"Европейцы выработали механизм INSTEX, но до этого времени ни одна транзакция в рамках данного механизма не была осуществлена", сказал посол Ирана в РФ Казем Джалали во вторник на встрече с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.

Косачев, в свою очередь, отметил, что Россия рассчитывает на политическую мудрость Тегерана при выполнении ядерного соглашения. "Россия считает эту договоренность оптимальной и будет прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить хотя бы отдельные элементы этого плана в действии", сказал Косачев.

По его словам, США пошли на слом международных договоренностей, "не лучшим образом здесь проявили себя европейские партнеры".

Сенатор отметил, что хотя по линии сотрудничества с США возможности совместной работы ограничены, Россия активно работает на европейском направлении.

"И мы объясняем, что у Тегерана есть не только обязанности, но и права", - подчеркнул Косачев.

Косачев подчеркнул, что Россия и Иран плодотворно взаимодействуют по линии международных организаций, а также в региональном формате.