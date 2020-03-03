Флаг МПК приспущен в знак траура в связи с кончиной иранского силач-паралимпиеца



Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.

В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.

Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.