3 мар. 2020 г., 21:54
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News Code: 83700667
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Флаг МПК приспущен в знак траура в связи с кончиной иранского силач-паралимпиеца

Флаг МПК приспущен в знак траура в связи с кончиной иранского силач-паралимпиеца

Тегеран, 3 марта. ИРНА — Международный паралимпийский комитет в своем Instagram сообщил, что флаг комитета приспущен в знак траура в связи с кончиной самого сильного паралимпица Сиаманда Рахмана.


Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.
В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.
Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.

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