Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.
В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.
Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.
Тегеран, 3 марта. ИРНА — Международный паралимпийский комитет в своем Instagram сообщил, что флаг комитета приспущен в знак траура в связи с кончиной самого сильного паралимпица Сиаманда Рахмана.
-
Посол Ирана в Москве: ни одна транзакция в INSTEX не была проведена
Москва, 3 марта. ИРНА — Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что транзакции в рамках…
-
Флаг МПК приспущен в знак траура в связи с кончиной иранского силач-паралимпиеца
Тегеран, 3 марта. ИРНА — Международный паралимпийский комитет в своем Instagram сообщил, что…
-
53 компании выразили готовность инвестировать в порт Чабахар
Чабахар, 3 марта, ИРНА - В течение прошлого года 170 внутренних и внешних делегаций посетили…
-
МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране
Лондоне, 3 марта. ИРНА — Инспектора МАГАТЭ продолжают осуществлять верификацию и мониторинг…
-
Иранский фильм получил стал победителем Перуанского фестиваля
Тегеран, 3 марта, ИРНА – «Невесомость» в постановке Мехди Фардгадери выиграл приз за лучший…
-
Утверждено 780 млн. долларов иностранных инвестиций в промышленность, рудники и торговлю страны
Тегеран, 3 марта, ИРНА - Обзор статистики, опубликованной Министерством промышленности, рудников…
-
Установленная мощность электростанции страны достигла 83 МВт
Тегеран, 3 марта, ИРНА - Заместитель министра энергетики Хмаюн Хаэри заявил, что установленная…
-
МИД РФ не подтвердил информацию о возможном визите Зарифа в Москву
МИД России не подтверждает сообщения ряда СМИ о возможном визите министра иностранных дел Ирана…
-
Глава скорой помощи Ирана заразился коронавирусом
Тегеран, 3 марта. ИРНА — Глава иранской скорой помощи Пирхосейн Куливанд заразился коронавирусом,…
-
Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновлен
Тегеран, 3 марта, ИРНА – Граница Афганистана с Ираном в настоящее время открыта, и экспорт…
Your Comment