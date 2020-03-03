3 мар. 2020 г., 19:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83700539
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53 компании выразили готовность инвестировать в порт Чабахар

53 компании выразили готовность инвестировать в порт Чабахар

Чабахар, 3 марта, ИРНА - В течение прошлого года 170 внутренних и внешних делегаций посетили порт Чабахар как крупнейший океанический порт в стране, и около 53 компании были готовы инвестировать в порт.

В беседе с ИРНА генеральный директор организации портов Систана и Белуджистана Бехруз Агаи, сказал, что запрос 53 компании инвестировать в порт Чабахар Шахид Бехешти является поворотным моментом в развитии этого порта, и этот порт играет важную роль в подключении к открытым водам.

Говоря о преимуществе доступа порта Чабахар к международной открытой воде и о тенденции к посещению порта местным и иностранным частным сектором, он отметил, что эти визиты привели к подаче двух инвестиционных запросов и контракта на 408 млрд. туманов.

По его словам, «нет никаких ограничений на участие и деятельность иностранных компаний в порту Чабахар, контранкт с этими компаниями может стать долгосрочным и среднесрочным, а контракты на развитие также будут долгосрочными».

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