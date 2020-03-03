3 мар. 2020 г., 18:29
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News Code: 83700487
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МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране

Лондоне, 3 марта. ИРНА — Инспектора МАГАТЭ продолжают осуществлять верификацию и мониторинг ядерных объектов в Иране.

Об этом заявил, посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, комментируя новый отчет МАГАТЭ по Ирану.

"Этот отчет в очередной раз подтверждает, что мониторинг и верификация ядерных объектов в Иране до сих пор продолжается с июня 2016 года", сказал он журналистам.

По его словам, в докладе отмечается, что Иран продолжает обогащение урана UF6 на ядерном объекте Фордо до уровня 4,5%.

"Согласно данным МАГАТЭ, запасы обогащенного урана на 19 февраля достигают 1020 кг. Агентство также подтверждает, что Иран, как уже сообщил ранее, установил новые центрифуги", сказал он.

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