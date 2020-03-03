Утверждено 780 млн. долларов иностранных инвестиций в промышленность, рудники и торговлю страны

Наибольшие объемы инвестиций были сделаны в пяти провинциях Зенджан (20 процентов Хорасан Разави (17 процентов), Керманшах (14 процентов), Тегеран (8процентов) и Фарс (7процентов).

Согласно статистике за этот период, голландцы с 24%, ОАЭ с 23%, Китай с 22%, Турция с 10% и Германия с 9% имели наибольший объем иностранных инвестиций в промышленный, горнодобывающий и торговый сектор страны.

Также в первые шесть месяцев этого года «табачные изделия», «продукты питания и напитки», «прочие неметаллические минеральные продукты», «производство химических веществ и материалов» и «кокс и нефтепродукты» стали привлекательными промышленными группами для иностранных инвесторов.