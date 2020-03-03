Установленная мощность электростанции страны достигла 83 МВт

Во вторник Хомаюн Хаэри объявил на видеоконференции об одновременной эксплуатации 41 проекта в области водоснабжения и электроэнергетики в шести провинциях на общую сумму 3тыс. 7 млрд. туманов.

Он упомянул, что эти проекты включают в себя высоковольтные подстанции, солнечные электростанции, линии электропередачи, распределительные сети и Хоррамабадскую электростанцию и отметил, что Хоррамабадская электростанция будет включать два газовых блока, которые будут увеличивать установленную мощность электростанции страны до 83 МВт.

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