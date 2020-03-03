3 мар. 2020 г., 17:45
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News Code: 83700426
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Установленная мощность электростанции страны достигла 83 МВт

Установленная мощность электростанции страны достигла 83 МВт

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Заместитель министра энергетики Хмаюн Хаэри заявил, что установленная мощность электростанции страны увеличилась за счет эксплуатации Хоррамабадской электростанции до 83 МВт.

Во вторник Хомаюн Хаэри объявил на видеоконференции об одновременной эксплуатации 41 проекта в области водоснабжения и электроэнергетики в шести провинциях на общую сумму 3тыс. 7 млрд. туманов.

Он упомянул, что эти проекты включают в себя высоковольтные подстанции, солнечные электростанции, линии электропередачи, распределительные сети и Хоррамабадскую электростанцию и отметил, что Хоррамабадская электростанция будет включать два газовых блока, которые будут увеличивать установленную мощность электростанции страны до 83 МВт.

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