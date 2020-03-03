МИД РФ не подтвердил информацию о возможном визите Зарифа в Москву

Тегеран, 3 марта, ИРНА – Граница Афганистана с Ираном в настоящее время открыта, и экспорт иранских товаров в эту страну возобновлен. Об этом сообщил атташе посольства Ирана в Афганистане по торговым вопросам Мохаммад Мехди Джаванмард-Гасаб во вторник.