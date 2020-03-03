3 мар. 2020 г., 16:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83700316
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МИД РФ не подтвердил информацию о возможном визите Зарифа в Москву

МИД РФ не подтвердил информацию о возможном визите Зарифа в Москву

МИД России не подтверждает сообщения ряда СМИ о возможном визите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Москву.

Об этом заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нет, не приезжает", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

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