МИД РФ не подтвердил информацию о возможном визите Зарифа в Москву

Об этом заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Нет, не приезжает", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
МИД России не подтверждает сообщения ряда СМИ о возможном визите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Москву.
Об этом заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Нет, не приезжает", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
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