Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновлен

Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновленОн отметил, что экспорт иранских продуктов в Афганистан не сократился, и возобновлен после временной приостановки из-за вспышки коронавируса.

По его словам, приняты предупредительные меры для борьбы с коронавирусом на пограничных пунктах.

«Наборы для диагностики коронавируса решительно используются обеими странами», добавил он.