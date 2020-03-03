Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновлен

Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновленОн отметил, что экспорт иранских продуктов в Афганистан не сократился, и возобновлен после временной приостановки из-за вспышки коронавируса.
По его словам, приняты предупредительные меры для борьбы с коронавирусом на пограничных пунктах.
«Наборы для диагностики коронавируса решительно используются обеими странами», добавил он.
Тегеран, 3 марта, ИРНА – Граница Афганистана с Ираном в настоящее время открыта, и экспорт иранских товаров в эту страну возобновлен. Об этом сообщил атташе посольства Ирана в Афганистане по торговым вопросам Мохаммад Мехди Джаванмард-Гасаб во вторник.
Экспорт товаров из Ирана в Афганистан возобновленОн отметил, что экспорт иранских продуктов в Афганистан не сократился, и возобновлен после временной приостановки из-за вспышки коронавируса.
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