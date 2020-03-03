Назанин Загари находится в полном здравии

«Что касается заключенных, некоторые заключенные вообще не находятся в тюрьме, а другим был предоставлен отпуск, и они пойдут в отпуске сегодня или завтра», - отметил он.

«Для нас политические и не политические не отличаются, и здоровье каждого человека важно для нас, и я могу сказать, что условия проживания и безопасность заключенных намного лучше, чем в других тюрьмах» пояснил он.

Назанин Загари-Рэтклифф в апреле 2016 года приехала вместе с дочерью к родственникам в Иран. На обратном пути ее задержали в аэропорту Тегерана и предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая шпионаж и попытку свержения власти. Ей инкриминировали, в частности, запуск курса журналистики «Би-би-си» с целью пропаганды против Ирана.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баиди-Нежад заявил, что завтра Загари посетит свою семью в Тегеране.

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