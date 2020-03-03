Число жертв коронавируса в Иране достигло до 77 человек

В стране 835 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых 11 погибли.

«Гилян, Кум и Тегеран находятся на первых местах заражения вирусом. Хотя тенденция к заболеванию в Куме уже стабильна, в этих трех провинциях наблюдается больше случаев заболевания», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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