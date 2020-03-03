Лидер Ирана призвал к соблюдению руководящих принципов предотвращения коронавируса

Во вторник аятолла Хаменеи на церемонии посадки дерева по случаю дня посадки деревьев, указал на распространение вируса в многих странах мира. «С первого дня иранские официальные лица сообщали с уверенностью, честностью и прозрачностью и информировали общественность, но, конечно, в некоторых других странах, где болезнь более серьезная и более распространенная, скрывали данные», - указал он.

Аятолла Али Хаменеи, настаивая на рекомендациях и инструкциях властей по предотвращению коронавируса, добавил: «Эти инструкции не должны нарушаться, потому что Бог обязал нас брать на себя ответственность за свое и чужое здоровье, так что помогите здоровью сообщества и предотвратите распространение болезни».

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