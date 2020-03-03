Иран, как и многие другие страны мира, отмечает Национальный день посадки деревьев. Это мероприятие проводится ежегодно 5 марта.
Тегеран, 3 марта, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи по случаю недели природных ресурсов и Национального дня посадки деревьев посадил два дерева во вторник.
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Лидер посадил дерево по случаю Национального дня посадки деревьев
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Посадка дерева Верховным лидером Ирана
В Иране 5 марта отмечается «День посадки деревьев» и как видно из его названия, связан с посадкой…
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