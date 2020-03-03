Лидер посадил дерево по случаю Национального дня посадки деревьев

Тегеран, 3 марта, ИРНА - В послании, поздравляющем с Днем освобождения от османского ига правительство и народ Болгарии, президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что отношения между двумя странами будут и далее развиваться во всех политических, экономических и культурных сферах.