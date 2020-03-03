3 мар. 2020 г., 12:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83699801
0 Persons

Лидер посадил дерево по случаю Национального дня посадки деревьев

Лидер посадил дерево по случаю Национального дня посадки деревьев

Тегеран, 3 марта, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи по случаю недели природных ресурсов и Национального дня посадки деревьев посадил два дерева во вторник.

Иран, как и многие другие страны мира, отмечает Национальный день посадки деревьев. Это мероприятие проводится ежегодно 5 марта.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 8 =