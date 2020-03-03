3 мар. 2020 г., 12:02
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Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 3 марта, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник поблагодарил ВОЗ и дружественные страны за помощь в борьбе с коронавирусом, несмотря на экономический терроризм США.

"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф в Twitter.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что Иран по-прежнему нуждается в масках, респираторах, хирургических халатах, защитной одежде и наборах для диагностики коронавируса.
Ранее Франция, Германия и Великобритания предложили Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с распространением нового типа коронавируса.
Первая партия гумпомощи была доставлена в Иран через ВОЗ военным самолетом из Дубая в понедельник. На борту были материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные одежды и перчатки.
Согласно последним данным, число заражений коронавирусом в Иране составляет 1501 человек, число жертв - 66.

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