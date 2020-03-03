Зариф поблагодарил ВОЗ за помощь в борьбе с коронавирусом

"Мы признательны ВОЗ и дружественным странам за солидарность в борьбе с COVID-19, в то время как мы сталкиваемся с экономическим терроризмом со стороны США, который подвергает опасности пациентов в Иране", - написал Зариф в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что Иран по-прежнему нуждается в масках, респираторах, хирургических халатах, защитной одежде и наборах для диагностики коронавируса.

Ранее Франция, Германия и Великобритания предложили Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Первая партия гумпомощи была доставлена в Иран через ВОЗ военным самолетом из Дубая в понедельник. На борту были материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные одежды и перчатки.

Согласно последним данным, число заражений коронавирусом в Иране составляет 1501 человек, число жертв - 66.