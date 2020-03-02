Зариф осудил насилие против мусульман в Индии

"Иран осуждает волну организованного насилия против индийских мусульман", написал Зариф в своем Twitter.

"На протяжении веков Иран был другом Индии", сказал он, добавив, что "мы призываем индийские власти обеспечить благополучие всех индийцев и не допустить, чтобы бессмысленные бандиты восторжествовали".

"Путь вперед лежит в мирном диалоге и верховенстве закона", отметил он.

Прошлую неделю в результате столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали.