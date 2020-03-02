2 мар. 2020 г., 22:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83699172
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Зариф осудил насилие против мусульман в Индии

Зариф осудил насилие против мусульман в Индии

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил насилие против граждан Индии мусульманского вероисповедания во время беспорядков в индийской столице Нью-Дели.

"Иран осуждает волну организованного насилия против индийских мусульман",  написал Зариф в своем Twitter.
"На протяжении веков Иран был другом Индии",  сказал он, добавив, что "мы призываем индийские власти обеспечить благополучие всех индийцев и не допустить, чтобы бессмысленные бандиты восторжествовали".

"Путь вперед лежит в мирном диалоге и верховенстве закона",  отметил он.

Прошлую неделю в результате столкновений на севере Нью-Дели из-за закона о гражданстве как минимум 34 человека погибли и более 200 пострадали.

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