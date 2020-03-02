2 мар. 2020 г., 22:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83699161
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Иран всегда стремился к миру в регионе

Иран всегда стремился к миру в регионе

Тегеран, 2 марта. ИРНА. Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези подчеркнул необходимость продолжения усилий по наблюдению за мирными переговорами в рамках астанинского процесса на уровне лидеров и экспертов для решения сирийского кризиса, заявив, что Исламская Республика Иран всегда стремился к миру и безопасности в регионе.

"Иран всегда подчеркивал необходимость продолжения политических переговоров в урегулировании сирийского кризиса, поскольку страна принимала участие в переговорах с региональными государствами в этом отношении", сказал он в интервью ИРНА, комментируя недавние события в сирийском Идлибе.

Ваези напомнил, что президент Ирана Хасан Рухани недавно провел телефонные переговоры с российскими и турецкими коллегами Владимиров Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметив, что он выразил готовность Ирана принять трехстороннюю встречу лидеров Ирана, России и Турции по сирийскому урегулированию.

По его словам, за последние годы астанинский процесс достиг значительных успехов в деэскалации напряженности в стране, подчеркнув, что Иран высоко оценивает достижения мирных переговоров в Сирии.

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