Иран всегда стремился к миру в регионе

"Иран всегда подчеркивал необходимость продолжения политических переговоров в урегулировании сирийского кризиса, поскольку страна принимала участие в переговорах с региональными государствами в этом отношении", сказал он в интервью ИРНА, комментируя недавние события в сирийском Идлибе.

Ваези напомнил, что президент Ирана Хасан Рухани недавно провел телефонные переговоры с российскими и турецкими коллегами Владимиров Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметив, что он выразил готовность Ирана принять трехстороннюю встречу лидеров Ирана, России и Турции по сирийскому урегулированию.

По его словам, за последние годы астанинский процесс достиг значительных успехов в деэскалации напряженности в стране, подчеркнув, что Иран высоко оценивает достижения мирных переговоров в Сирии.