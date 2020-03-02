Иран и Ирак обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

"Во время телефонного разговора Зариф и аль-Хаким обсудили укрепление сотрудничества между Тегераном и Багдадом, подчеркнув важность установления стратегического партнерства для достижения целей братских и дружеских стран", говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили региональные и международные проблемы, а также необходимость установления устойчивой стабильности в регионе.
Багдад, 2 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом вопросы двустороннего сотрудничества. Говорится в сообщении МИД Ирака.
"Во время телефонного разговора Зариф и аль-Хаким обсудили укрепление сотрудничества между Тегераном и Багдадом, подчеркнув важность установления стратегического партнерства для достижения целей братских и дружеских стран", говорится в сообщении.
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