Иран и Ирак обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

"Во время телефонного разговора Зариф и аль-Хаким обсудили укрепление сотрудничества между Тегераном и Багдадом, подчеркнув важность установления стратегического партнерства для достижения целей братских и дружеских стран", говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили региональные и международные проблемы, а также необходимость установления устойчивой стабильности в регионе.