Евроторйка предложила Ирану материальную и финансовую поддержку

"Франция, Германия и Великобритания выражают солидарность со всеми, кто столкнулся с коронавирусом COVID-19 в Иране. Мы предлагаем Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с быстрым распространением вируса. "Тройка" также намерена в срочном порядке предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере примерно пяти миллионов евро для помощи страдающему от эпидемии Ирану через ВОЗ или другие агентства ООН", отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что первая партия гумпомощи была доставлена в Иран через ВОЗ военным самолетом из Дубая. На борту были материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные костюмы и перчатки.