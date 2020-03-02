2 мар. 2020 г., 20:28
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News Code: 83699075
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Евроторйка предложила Ирану материальную и финансовую поддержку

Евроторйка предложила Ирану материальную и финансовую поддержку

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Франция, Германия и Великобритания предложили Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

"Франция, Германия и Великобритания выражают солидарность со всеми, кто столкнулся с коронавирусом COVID-19 в Иране. Мы предлагаем Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с быстрым распространением вируса. "Тройка" также намерена в срочном порядке предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере примерно пяти миллионов евро для помощи страдающему от эпидемии Ирану через ВОЗ или другие агентства ООН", отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что первая партия гумпомощи  была доставлена в Иран через ВОЗ военным самолетом из Дубая.  На борту были материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные костюмы и перчатки.

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