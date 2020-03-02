2 мар. 2020 г., 20:28
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Карлуш Кейрош: Иран навсегда будет в моем сердце

Карлуш Кейрош: Иран навсегда будет в моем сердце

Тегеран, 2 марта, ИРНА – Бывший тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейрош высоко оценил свое присутствие в Иране.

«Иран навсегда будет в моем сердце, и я все еще люблю Иран и его добрых и любящих людей», - сказал бывший тренер сборной Ирана.

Кейрош, который сейчас является главным тренером сборной Колумбии, на днях отметил свой день рождения. После отправки поздравительных сообщений от иранцев, португалец написал: «Спасибо иранскому народу. Это самые добрые и гостеприимные люди в мире, и я желаю им удачи».

«Я прошу Бога, чтобы на Кубке мира 2022 были и Иран, и Колумбия. Иран всегда был в моем сердце, и я все еще люблю Иран и его добрых и любящих людей. Воспоминания об Иране остаются в моей душе и на всю оставшуюся жизнь», - добавил он.

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