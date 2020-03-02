В Иране доставлены медицинские средства из ВОЗ

В понедельник в Тегеран прибыла экспертная группа ВОЗ, которая доставила в страну более 100 тыс. наборов реагентов для определения нового вида коронавируса, а также дополнительные медицинские средства.

Партия из 8 тонн товаров и 6 экспертов ВОЗ прибыла военным самолетом из Дубая в Тегеран. Эксперты ВОЗ будет оказывать поддержку правительству Ирана в борьбе с СOVID-19.

По последним данным Минздрава Ирана на 2 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 523 человек, достигнув 1501, 291 из которых выздоровел. Число жертв возросло до 34 человек.