2 мар. 2020 г., 20:03
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News Code: 83699055
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В Иране доставлены медицинские средства из ВОЗ

В Иране доставлены медицинские средства из ВОЗ

Тегеран, 2 марта. ИРНА — В международный аэропорт Имам Хомейни прибыла экспертная группа Всемирной организации здравоохранения организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

В понедельник в Тегеран прибыла экспертная группа ВОЗ, которая доставила в страну более 100 тыс. наборов реагентов для определения нового вида коронавируса, а также дополнительные медицинские средства.

Партия из 8 тонн товаров и 6 экспертов ВОЗ прибыла военным самолетом из Дубая в Тегеран. Эксперты ВОЗ будет оказывать поддержку правительству Ирана в борьбе с СOVID-19.

По последним данным Минздрава Ирана на 2 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 523 человек, достигнув 1501, 291 из которых выздоровел. Число жертв возросло до 34 человек.

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