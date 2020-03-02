В Иран прибудет первая партия гумпомощи из Европы

"Первая партия гуманитаной и медицинской помощи из Великобритании, Франции и ФРГ для борьбы с распространением нового коронавируса прибудет в Тегеран в понедельник вечером", написал посол в своем Twitter.

Ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави назвали смешным предложение Госдепартамента США об оказании помощи Ирану в борьбе с распространением коронавируса в Иране, заявив, что это является частью политической игры Вашингтона.

При этом он добавил, что МИД Ирана находится в тесном контакте со многими государствами, чтобы обеспечить потребности в лекарствах и средствах защиты для противодействия коронавирусу.

По последним данным Минздрава Ирана на 2 марта, общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 1501 человек, 291 из которых выздоровел. Кроме того, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 66 человек, за последние сутки выявлены 523 новых случая заражения болезнью.