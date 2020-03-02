2 мар. 2020 г., 17:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83698899
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Иран не получает международной поддержки в борьбе с наркотиками

Иран не получает международной поддержки в борьбе с наркотиками

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени заявил, что Иран практически не получает международной поддержки в борьбе с наркотиками.

"Иран с одной стороны борется с незаконным оборотом наркотиков без какой-либо международной поддержки, а с другой — с односторонними жестокими санкциями и международным терроризмом", заявил Момени на 63-м заседании Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND).

Он добавил, что за последний год в Иране погибли или получили ранения более 30 иранских военных. "Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана за год в стране было изъято около 1000 тонн наркотических средств", сказал Момени, отметив, что это беспрецедентный объем в истории.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

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