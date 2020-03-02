Иран не получает международной поддержки в борьбе с наркотиками

"Иран с одной стороны борется с незаконным оборотом наркотиков без какой-либо международной поддержки, а с другой — с односторонними жестокими санкциями и международным терроризмом", заявил Момени на 63-м заседании Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND).

Он добавил, что за последний год в Иране погибли или получили ранения более 30 иранских военных. "Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана за год в стране было изъято около 1000 тонн наркотических средств", сказал Момени, отметив, что это беспрецедентный объем в истории.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.