2 мар. 2020 г., 17:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83698877
0 Persons

France 24: от санкции страдают иранцы, страдающие раком

France 24: от санкции страдают иранцы, страдающие раком

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Жесткие экономические санкции против Ирана со стороны США привели к дефициту лекарств, необходимых для иранцев, страдающих смертельно опасными заболеваниями например раком.

Французский телеканал "France 24" подготовил репортаж о производстве лекарств в одном фармацевтическом заводе в иранской провинции Альборз, который показывает как жестокие санкции США повлияют на жизнь простых иранцев, в частности страдающих смертельно опасными заболеваниями, например раком.

Согласно данным телеканала, в фармзаводе работают 600 человек, но из-за санкций США против страны они сталкиваются со многими проблемами в производстве лекарств для больных страдающих раком.

Глава фармзавода Реза Мостафави сказал, что завод, в частности не может осуществлять банковские расчеты с иностранными партнерами. "Поэтому большинство иностранных фармзаводов отказываются работать с иранскими компаниями", указал он.

В репортаже также отмечается, что антииранские санкции США вызвали большие проблемы для страны в борьбе с новым коронавирусом Covid 19.

По последним данным Минздрава на 2 марта общее число инфицированных в стране  составило 1501 человек, из которых 291 человек выздоровел. Кроме того, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 66 человек, за последние сутки выявлены 523 новых случая заражения болезнью.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 0 =