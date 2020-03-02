France 24: от санкции страдают иранцы, страдающие раком

Французский телеканал "France 24" подготовил репортаж о производстве лекарств в одном фармацевтическом заводе в иранской провинции Альборз, который показывает как жестокие санкции США повлияют на жизнь простых иранцев, в частности страдающих смертельно опасными заболеваниями, например раком.

Согласно данным телеканала, в фармзаводе работают 600 человек, но из-за санкций США против страны они сталкиваются со многими проблемами в производстве лекарств для больных страдающих раком.

Глава фармзавода Реза Мостафави сказал, что завод, в частности не может осуществлять банковские расчеты с иностранными партнерами. "Поэтому большинство иностранных фармзаводов отказываются работать с иранскими компаниями", указал он.

В репортаже также отмечается, что антииранские санкции США вызвали большие проблемы для страны в борьбе с новым коронавирусом Covid 19.

По последним данным Минздрава на 2 марта общее число инфицированных в стране составило 1501 человек, из которых 291 человек выздоровел. Кроме того, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 66 человек, за последние сутки выявлены 523 новых случая заражения болезнью.