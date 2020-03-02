В Иране прошла церемония прощания с Сиамандом Рахманом

Йезд, 2 марта, ИРНА – Иностранные инвесторы из таких стран, как Китай, Индия, Австрия, Афганистан и иранцы, проживающие за рубежом, вносят вклад в 10 инвестиционных проектов стоимостью 392 млн. 58 тыс. 400 евро. Об этом сообщил генеральный директор организации по финансовым вопросам провинции Йезд.