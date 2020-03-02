2 мар. 2020 г., 15:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83698707
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В Иране прошла церемония прощания с Сиамандом Рахманом

В Иране прошла церемония прощания с Сиамандом Рахманом

Иранский силач- паралимпиец Сиаманд Рахман вчера скончался в возрасте 31 год от остановки сердца.

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