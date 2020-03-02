В Йезде иностранцы вносят вклад в 10 инвестиционных проектов

Он назвал инвестиционные проекты провинции Йезд: строительство набольшего нефтеперерабатывающего завода, клапаны, солнечная электростанция и стеклянные пули.

Иранский чиновник отметил, что Йезду удалось привлечь иностранные инвестиции несмотря на жесткие санкции США в адрес Ирана.

По его словам, конференция по привлечению внутренней инвестиции также вскоре пройдет в Йезде.