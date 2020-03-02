2 мар. 2020 г., 15:12
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News Code: 83698678
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В Йезде иностранцы вносят вклад в 10 инвестиционных проектов

В Йезде иностранцы вносят вклад в 10 инвестиционных проектов

Йезд, 2 марта, ИРНА – Иностранные инвесторы из таких стран, как Китай, Индия, Австрия, Афганистан и иранцы, проживающие за рубежом, вносят вклад в 10 инвестиционных проектов стоимостью 392 млн. 58 тыс. 400 евро. Об этом сообщил генеральный директор организации по финансовым вопросам провинции Йезд.

Он назвал инвестиционные проекты провинции Йезд: строительство набольшего нефтеперерабатывающего завода, клапаны, солнечная электростанция и стеклянные пули.
Иранский чиновник отметил, что Йезду удалось привлечь иностранные инвестиции несмотря на жесткие санкции США в адрес Ирана.
По его словам, конференция по привлечению внутренней инвестиции также вскоре пройдет в Йезде.

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