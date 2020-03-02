Объем экспорта сельскохозяйственных продуктов из иранского Азербайджана составил 310 млн. долларов

Он отметил, что экспорт сельскохозяйственных продуктов из провинции Восточный Азербайджан вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, 67% от экспорта провинции относится к садовым фруктам, 50% из которых является изюмом.

Багерзаде отметил, что провинция Восточный Азербайджан может производить до 5 млн. тонн сельскохозяйственных продуктов в год.

Он добавил, что продукты этой провинции экспортируются в 50 стран мира.