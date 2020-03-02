2 мар. 2020 г., 14:41
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News Code: 83698612
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Объем экспорта сельскохозяйственных продуктов из иранского Азербайджана составил 310 млн. долларов

Объем экспорта сельскохозяйственных продуктов из иранского Азербайджана составил 310 млн. долларов

Тебриз, 2 марта, ИРНА – Объем экспорта сельскохозяйственных продуктов из Восточного Азербайджана составила 310 млн. долларов в этом году. Об этом сообщил замглавы организации сельскохозяйственного джихада провинции Восточный Азербайджан Фируз Багерзаде.

Он отметил, что экспорт сельскохозяйственных продуктов из провинции Восточный Азербайджан вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По его словам, 67% от экспорта провинции относится к садовым фруктам, 50% из которых является изюмом.
Багерзаде отметил, что провинция Восточный Азербайджан может производить до 5 млн. тонн сельскохозяйственных продуктов в год.
Он добавил, что продукты этой провинции экспортируются в 50 стран мира.

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