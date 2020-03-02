Число погибших от коронавируса в Иране достигло 66

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 2 марта составляет 1501 человек, из которых 291 человек выздоровели.

«Из новых случаев заражения коронавирусом 225 зафиксированы в городе Тегеран, 62 в Куме, 53 в Гиляне, 23 в Исфахане, 18 в провинции Маркази, 18 в Казвине, 6 в Хорасане Резави, 8 в провинции Фарс, 1 в Керманшахе, 12 в Мазендеране, 10 в Альборзе, 7 в Хормозгане, 12 в Хузестане, 1 в провинции Систан и Белуджистан, 4 в Западном Азербайджане, 2 в Иламе, 3 в Южном Хорасане, 2 в Кермане и 1 в Йезде», отметил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.