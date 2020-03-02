Заседание Комиссия по наркотикам началось в Вене с участием Ирана

Посол и постоянный представитель страны в Вене Казем Гариабади при этом сказал, что Момени кроме вытупления также встретится в кулуарах саммита с Исполнительным директором Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам, главой Международного комитета по контролю над наркотиками и главами некоторых делегаций, присутствовавших на саммите.

В этом году в заседании Комиссии ООН по наркотикам, которое в течение трех дней пройдет в штаб-квартире ООН в Вене, участвуют многочисленные делегации из стран-членов ООН, представители НПО, международных и региональных организаций.

Такие вопросы, как осуществление международных договоров о контроле над наркотиками и выполнение обязательств на национальном, региональном и международном уровнях, упомянутых в Декларации министров (2019 год), по решению глобальной проблемы наркотиков и т.д., входят в число основных вопросов этой международной встречи.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472