Армения временно приостановит безвизовой режим с Ираном

Подводя итоги проведенного заседания премьер отметил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, Армения приняла решение продлить и ужесточить ограничения по сообщению на армяно-иранской границе.

"Мы начинаем процесс по временному восстановлению визового режима с Ираном, и в течение 5 дней примем решение", - заявил Пашинян.

Он отметил, что находится на постоянной связи с иранскими коллегами, выразил свою поддержку дружественному народу и правительству Ирана в деле преодоления сложной ситуации.

"Мы со своей стороны в меру своих возможностей при необходимости окажем содействие нашему дружественному соседу", - заверил Пашинян.Накануне в Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 - повторный тест 29-летнего армянского гражданина, прибывшего 28 февраля в Ереван из Тегерана, показал положительный результат. Около 30 человек, которые контактировали с ним, изолированы в цахкадзорской больнице "Голден Пэлэс".

Безвизовый режим между Арменией и Ираном действует с августа 2016 года.