2 мар. 2020 г., 13:53
Journalist ID: 2390
News Code: 83698506
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Армения временно приостановит безвизовой режим с Ираном

Армения временно приостановит безвизовой режим с Ираном

Тегеран, 2 марта, ИРНА - Армения временно приостановит безвизовой режим с Ираном из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам заседания комиссии по предотвращению распространения коронавируса.

Подводя итоги проведенного заседания премьер отметил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, Армения приняла решение продлить и ужесточить ограничения по сообщению на армяно-иранской границе.
"Мы начинаем процесс по временному восстановлению визового режима с Ираном, и в течение 5 дней примем решение", - заявил Пашинян.
Он отметил, что находится на постоянной связи с иранскими коллегами, выразил свою поддержку дружественному народу и правительству Ирана в деле преодоления сложной ситуации.
"Мы со своей стороны в меру своих возможностей при необходимости окажем содействие нашему дружественному соседу", - заверил Пашинян.Накануне в Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 - повторный тест 29-летнего армянского гражданина, прибывшего 28 февраля в Ереван из Тегерана, показал положительный результат.  Около 30 человек, которые контактировали с ним, изолированы в цахкадзорской больнице "Голден Пэлэс".
Безвизовый режим между Арменией и Ираном действует с августа 2016 года.

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