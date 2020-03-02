Парсонс выразил соболезнования в связи со смертью Сиаманда Рахмана

Председатель Международного паралимпийского комитета Э.Парсонс в послалании выразил соболезнования в связи со смертью самого сильного паралимпийца мира Сиаманда Рахмана.

«Сегодня большая семья Паралимпийского движения потеряла одного из своих главных членов, и я выражаю свои соболезнования его семье, его друзьям и нашим хорошим друзьям в Национальном паралимпийском комитете Ирана», - говорится в сообщении.

1 марта от внезапной остановки сердца скончался один из самых сильных людей на планете и самый сильный паралимпиец Сиаманд Рахман.

В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.

Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.

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