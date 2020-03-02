2 мар. 2020 г., 13:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83698375
0 Persons

Tags

В Иране закрыли горнолыжный курорт Дизин из-за коронавируса

В Иране закрыли горнолыжный курорт Дизин из-за коронавируса

Карадж, 2 марта, ИРНА – Власти провинции Альборз приняли решение временно закрыть международный горнолыжный курорт Дизин в целях предотвращения распространения коронавируса в провинции Альборз.

Глава комитета по лыжным гонкам провинции Альборз Садек Кальхор в понедельник также сообщил об отмене национальных и азиатских турниров, которые должны были пройти в горнолыжном курорте Дизин.
По его словам, Дизин в это время будет дезинфицирован.
Дизин — самый крупный горнолыжный курорт Ирана и один из самых высокогорных горнолыжных курортов в мире. Основан в 1969 году. Это один из первых горнолыжных курортов Ирана, одобренный Международной федерацией лыжного спорта для проведения международных соревнований по зимним видам спорта.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
7 + 11 =