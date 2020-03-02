В Иране закрыли горнолыжный курорт Дизин из-за коронавируса

Глава комитета по лыжным гонкам провинции Альборз Садек Кальхор в понедельник также сообщил об отмене национальных и азиатских турниров, которые должны были пройти в горнолыжном курорте Дизин.

По его словам, Дизин в это время будет дезинфицирован.

Дизин — самый крупный горнолыжный курорт Ирана и один из самых высокогорных горнолыжных курортов в мире. Основан в 1969 году. Это один из первых горнолыжных курортов Ирана, одобренный Международной федерацией лыжного спорта для проведения международных соревнований по зимним видам спорта.