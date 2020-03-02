В Иране начали дезинфицировать пограничные пункты

"Мы в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ирана начали дезинфицировать пограничные пункты в целях предотвращения распространения коронавируса", отметил он в понедельник.

По его словам, также предусматривается комната карантина в больницах пограничных провинций.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.