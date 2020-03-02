В Иране начали дезинфицировать пограничные пункты

"Мы в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ирана начали дезинфицировать пограничные пункты в целях предотвращения распространения коронавируса", отметил он в понедельник.
По его словам, также предусматривается комната карантина в больницах пограничных провинций.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Тегеран, 2 марта, ИРНА – Замглавы пограничной службы Ирана Ахмад Али Гударзи сообщил о предупредительных мерах в пограничных пунктах страны из-за распространения коронавируса.
"Мы в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ирана начали дезинфицировать пограничные пункты в целях предотвращения распространения коронавируса", отметил он в понедельник.
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