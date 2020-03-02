МИД Ирана: Мы не рассчитываем на американскую помощь

«Со времени возникновения коронавируса в Китае эта готовность развилась во всем мире, и с момента эпидемии произошло чрезвычайное положение, которое, как и любой другой кризис, требует глобального сочувствия и взаимодействия всех стран», - отметил он.

«Мы увидели, что болезнь распространилась. Иран также участвует в сотрудничестве и вовлечении всех учреждений, включая министерство иностранных дел, в области здравоохранения, консульских услуг, экономических и торговых отношений», - рассказал Мусави.

«У нас есть сомнения относительно намерений американцев. Если бы у них были благие намерения, они бы сделали это до того, как заявили в СМИ и не искали пропагандистских целей. Мы смотрим на американскую позицию и видим, как много они сделали против Ирана, наших способностей и слабости людей, и эти действия все еще продолжаются», добавил он.

«Когда мы сомневаемся в намерениях американцев, мы не рассчитываем на эти помощи и не готовы получать устную помощь», - продолжил он.

Ранее Вашингтон предложил иранским властям помочь в борьбе со вспышкой коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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