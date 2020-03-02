1001 причина посетить Иран: книга "100 достопримечательностей Ирана"

Книга рассказывает о материальном культурном наследии Ирана, включая замки, мечети и храмы, и о нематериальном культурном наследии страны: обряды, традиции и образ жизни в стране.

"Многие люди ничего или мало знают об Иране. С одной стороны, Иран является любопытной, неизвестной и частично нетронутой страной с древней и влиятельной культурой, а с другой стороны, у Ирана богатая сокровищница, где тесно переплетены история, культура, искусство, литература и конечно мифы и легенды", говорится во введении 250-страничной книги "100 достопримечательностей Ирана".

Сборник "1001 причина посетить Иран", который состоит из 10 томов, отвечает на вопросы любопытных туристов из всего мира.