2 мар. 2020 г., 11:21
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1001 причина посетить Иран: книга "100 достопримечательностей Ирана"

1001 причина посетить Иран: книга "100 достопримечательностей Ирана"

Тегеран, 2 марта, ИРНА – Книга "100 достопримечательностей Ирана" как первый том сборника "1001 причина посетить Иран" опубликована в Иране.

Книга рассказывает о материальном культурном наследии Ирана, включая замки, мечети и храмы, и о нематериальном культурном наследии страны: обряды, традиции и образ жизни в стране.
"Многие люди ничего или мало знают об Иране. С одной стороны, Иран является любопытной, неизвестной и частично нетронутой страной с древней и влиятельной культурой, а с другой стороны, у Ирана богатая сокровищница, где тесно переплетены история, культура, искусство, литература и конечно мифы и легенды", говорится во введении 250-страничной книги "100 достопримечательностей Ирана".

Сборник "1001 причина посетить Иран", который состоит из 10 томов, отвечает на вопросы любопытных туристов из всего мира.

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