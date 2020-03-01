1 мар. 2020 г., 21:08
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Силач-паралимпиец из Ирана скончался в возрасте 31 год

Силач-паралимпиец из Ирана скончался в возрасте 31 год

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Иранский силач- паралимпиец Сиаманд Рахман скончался в возрасте 31 год от остановки сердца.


1 марта от внезапной остановки сердца скончался один из самых сильных людей на планете и самый сильный паралимпиец Сиаманд Рахман.
В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.
Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.

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