Особую благодарность от жюри Big Sky получил иранский документальный фильм

Кинофестиваль превозносит искусство неигрового кинематографа и развивает медиа-грамотность благодаря кинофоруму документального кино, ежегодно проходящему на Западе Америки.

При этом фильм иранского режиссера получил особую благодарность от жюри.

Ранее фильм "Тени без солнца" был приглашен на 60-й Международный кинофестиваль краковского кино в Польше после его первого международного показа в Айдахо.

Фильм "Тени без солнца" - это трогательная работа о преступности среди несовершеннолетних, в которой основное внимание уделяется девушкам и женщинам, отправленных в исправительную колонию за убийство или содействие в убийстве одного из их мужчин семьи или родственников.

В течение 10-и дней на фестивале были продемонстрированы более 100 киноработ. В рамках проекта также прошли специальные мероприятия для кинематографистов, вип-вечеринки, церемонии награждения и др.