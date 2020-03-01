Иранец принес сборной Ирана второе золото на Премьер-лиге Karate 1 в Австрии

Сегодня 1 февраля в Зальцбурге проходят финалы и поединки за бронзовые медали третьего этапа элитной серии турниров по каратэ, Премьер-Лиги Karate1 2020.

В финале категории до 75 кг Асгари победила соперника из Украины со счетом 3:0 и завоевал золотую награду Турнира.

Ранее Иранка Хамиде Аббасали, которая в субботу получила необходимые очки для участия в ОИ 2020 в Токио завоевала золотую награду в категории свыше 68 кг.

Напомним, что Асгари также ранее стал первым спортсменом из Ирана, получившем путевку на ОИ 2020 в Токио.