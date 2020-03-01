Фильм иранского режиссера покажут в ООН

Амири сообщил, что его документальный фильм "В водовороте вымирания" будет представлен в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю "Всемирного дня дикой природы", который отмечается 3 марта.

Документальный фильм рассказывает о персидском леопарде, который считается одним из крупнейших подвидов леопарда и с числа самых известных кошек по всему миру, находящегося на грани вымирания.

Персидский леопард внесен в список Международного союза охраны природы (МСОП) в категории животных, которые находятся на грани вымирания.