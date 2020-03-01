Иранка сохранила свою позицию в рейтинге ISSF

В обновленном рейтинге иранка занимает 12-е место. В рейтинге ISSF другая спротсменка из Ирана Голнуш Себгатоллахи улучшила свою позицию на одну строчку. Теперь она занимает 15-е местов новом рейтинге Международной федерации спортивной стрельбы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Тегеран, 1 марта. ИРНА — Иранка Армина Садегиан сохранила свою позицию в мировом рейтинге в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, сообщает официальный сайт Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
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