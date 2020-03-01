1 мар. 2020 г., 17:42
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News Code: 83697359
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Иранские студенты в белоруссии находятся в здоровом состоянии

Иранские студенты в белоруссии находятся в здоровом состоянии

Тегеран, 1 марта. ИРНА — Иранские студенты в белорусских вузах находятся в здоровом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время телефонного разговора с послом Ирана в Минске Саидом Яри.

Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию со здоровьем иранских студентов в Белоруссии, а также меры двух стран по борьбе с новым коронавирусом.

Белорусский министр также отметил, что у студента из Ирана, у которого в Беларуси выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья. Он чувствует себя удовлетворительно.

Караник заверил, что Беларусь будет поддерживать Иран в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в белорусских вузах проходят обучение около 800 иранских студентов.

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