Иранские студенты в белоруссии находятся в здоровом состоянии

Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию со здоровьем иранских студентов в Белоруссии, а также меры двух стран по борьбе с новым коронавирусом.

Белорусский министр также отметил, что у студента из Ирана, у которого в Беларуси выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья. Он чувствует себя удовлетворительно.

Караник заверил, что Беларусь будет поддерживать Иран в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в белорусских вузах проходят обучение около 800 иранских студентов.