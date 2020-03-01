1 мар. 2020 г., 15:12
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News Code: 83697142
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Число погибших от коронавируса в Иране достигло до 54 человек

Число погибших от коронавируса в Иране достигло до 54 человек

Тегеран, 1 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 54 человек, выявлены 978 новых случаев заражения болезнью, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

«385 новых случаев выявлены со вчерашнего дня. «Из новых случаев заражения коронавирусом 170 зафиксированы в городе Тегеран, 30 в Куме, 28 в Гиляне, , 13 в Исфахане, 14 в провинции Маркази, 11 в Мазендеране, 2 в Южном Хорасане, 1 в Иламе, 8 в провинции Фарс, , 17 в Хорасан Разави, 2 в Керманшахе, 8 в Лорестане, 2 в Хормозгане, 3 в Хамадане, 31 в Альборзе, 3 в Семнане, 2 в Кермане, 5 в Курдистане, 9 в Хузестане, 1 в провинции Систан и Белуджистан, среди которых, 11 человек погибли», отметил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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