Число погибших от коронавируса в Иране достигло до 54 человек

«385 новых случаев выявлены со вчерашнего дня. «Из новых случаев заражения коронавирусом 170 зафиксированы в городе Тегеран, 30 в Куме, 28 в Гиляне, , 13 в Исфахане, 14 в провинции Маркази, 11 в Мазендеране, 2 в Южном Хорасане, 1 в Иламе, 8 в провинции Фарс, , 17 в Хорасан Разави, 2 в Керманшахе, 8 в Лорестане, 2 в Хормозгане, 3 в Хамадане, 31 в Альборзе, 3 в Семнане, 2 в Кермане, 5 в Курдистане, 9 в Хузестане, 1 в провинции Систан и Белуджистан, среди которых, 11 человек погибли», отметил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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