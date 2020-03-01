Иран будет участвовать в заседании Комиссии ООН по наркотикам

Глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени сегодня отправляется в Вену, Австрия, на 63-е ежегодное заседание Комиссии ООН по наркотикам (CND).

В этом году в заседании Комиссии ООН по наркотикам, которое в течение трех дней пройдет в штаб-квартире ООН в Вене, участвуют многочисленные делегации из стран-членов ООН, представители НПО, международных и региональных организаций.

Главнокомандующий начальника штаба по борьбе с наркотиками Александр Момени сегодня (в воскресенье) отправляется в Вену, Австрия, на 65-е ежегодное заседание Комиссии ООН по наркотикам (CND).

Такие вопросы, как осуществление международных договоров о контроле над наркотиками и выполнение обязательств на национальном, региональном и международном уровнях, упомянутых в Декларации министров (2019 год), по решению глобальной проблемы наркотиков и т.д., входят в число основных вопросов этой международной встречи.

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