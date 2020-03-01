1 мар. 2020 г., 13:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83696947
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Производство горячих стальных катушек в Фуладе Мобараке увеличилось на 11.7 процента

Производство горячих стальных катушек в Фуладе Мобараке увеличилось на 11.7 процента

Исфахан, 30 февраля, ИРНА - Производство горячекатаной стали в Фуладе Мобараке (Mobarakeh Steel Company) за последние 11 месяцев увеличилось на 11.7 процента по сравнению с предыдущим годом и достигло до 1 млн. 239 тыс. тонн.

По данным, опубликованным заводом, общее производство завода в прошлом году составило 1 млн. 149 тыс. 600 тонн, что поставило новый рекорд, несмотря на множество ограничений на поставку качественного сырья, комплектующих и расходных материалов по всем производственным линиям.

Как отмечается в сообщении, Около 80 процентов этой продукции приходится на листы толщиной 2 мм приемлемого качества, которые являются одним из наиболее используемых продуктов при производстве труб и профилей в стране.

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