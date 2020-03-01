1 мар. 2020 г., 12:55
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США не в состоянии подписать мирное соглашение с Талибаном: Иран

США не в состоянии подписать мирное соглашение с Талибаном: Иран

Тегеран, 1 марта, ИРНА – У США нет правового статуса на подписание мирного соглашения или определение судьбы Афганистана. Об этом говорится в заявлении МИД ИРИ в ответ на мирное соглашение США и Талибана.

«Исламская Республика Иран считает, что устойчивое мирное соглашение в Афганистане будет получено только путем межафганских переговоров с участием политических групп страны, включая Талибан», отмечается в заявлении.
«Иран приветствует любое развитие событий, приводящее к миру и стабильности в Афганистане», говорится в документе, отмечая, что Иран считает незаконным присутствие иностранных сил в Афганистане.
«Присутствие иностранных сил в Афганистане является одной из основных причин войны и опасности в стране», отмечается в заявлении.
МИД ИРИ также назвал акты США усилиями для легитимации присутствия своих военных сил в Афганистане, подчеркнув, что Тегеран выступает против шага Вашингтона.
«Мы считаем, что ООН имеет надлежащие возможности для содействия межафганским переговорам, а также для контроля за выполнением достигнутых соглашений. Иран, уважая суверенитет и территориальную целостность Афганистана, готова оказать любую помощь в установлении мира, стабильности и безопасности в Афганистане в соответствии со своей стратегией национальной безопасности», говорится в документе.
МИД Ирана также выразил надежду на формирование правительства в Афганистане, которому удалось искоренить терроризм.
29 февраля США и афганская группа "Талибан" после 11 раундов переговоров подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана.

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