США не в состоянии подписать мирное соглашение с Талибаном: Иран

«Исламская Республика Иран считает, что устойчивое мирное соглашение в Афганистане будет получено только путем межафганских переговоров с участием политических групп страны, включая Талибан», отмечается в заявлении.

«Иран приветствует любое развитие событий, приводящее к миру и стабильности в Афганистане», говорится в документе, отмечая, что Иран считает незаконным присутствие иностранных сил в Афганистане.

«Присутствие иностранных сил в Афганистане является одной из основных причин войны и опасности в стране», отмечается в заявлении.

МИД ИРИ также назвал акты США усилиями для легитимации присутствия своих военных сил в Афганистане, подчеркнув, что Тегеран выступает против шага Вашингтона.

«Мы считаем, что ООН имеет надлежащие возможности для содействия межафганским переговорам, а также для контроля за выполнением достигнутых соглашений. Иран, уважая суверенитет и территориальную целостность Афганистана, готова оказать любую помощь в установлении мира, стабильности и безопасности в Афганистане в соответствии со своей стратегией национальной безопасности», говорится в документе.

МИД Ирана также выразил надежду на формирование правительства в Афганистане, которому удалось искоренить терроризм.

29 февраля США и афганская группа "Талибан" после 11 раундов переговоров подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана.