1 мар. 2020 г., 11:31
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News Code: 83696632
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В иранском Джирофте обнаружили исторический объект

В иранском Джирофте обнаружили исторический объект

Джирофт, 1 марта, ИРНА – Губернатор Джирофта Абузар Атапур в воскресенье сообщил об обнаружении исторического района в этом городе.

«Соласно предварительным данным, очень важный объект был обнаружен в сердце исторического города Джирофт на поле «Тамгаван», которому по версии ученых 6500 лет (3-е тысячелетие до н. э.).
Джирофтская культура — археологическая культура раннего бронзового века (III—I тыс. до н. э.), локализованная на территории современных иранских провинций Систан и Белуджистан и Керман.
По его словам, данный исторический объект относится к Ахеменидскому периоду в Иране. Он добавил, что археологические раскопки в этом районе продолжаются.

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