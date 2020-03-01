В иранском Джирофте обнаружили исторический объект

«Соласно предварительным данным, очень важный объект был обнаружен в сердце исторического города Джирофт на поле «Тамгаван», которому по версии ученых 6500 лет (3-е тысячелетие до н. э.).

Джирофтская культура — археологическая культура раннего бронзового века (III—I тыс. до н. э.), локализованная на территории современных иранских провинций Систан и Белуджистан и Керман.

По его словам, данный исторический объект относится к Ахеменидскому периоду в Иране. Он добавил, что археологические раскопки в этом районе продолжаются.