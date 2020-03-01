1 мар. 2020 г., 08:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83696261
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Иранская каратистка получила квоту на ОИ 2020 в Токио

Иранская каратистка получила квоту на ОИ 2020 в Токио

Тегеран, 30 февраля, ИРНА - Хамиде Аббас-Али получила квоту на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Аббас-Али вчера победила соперницу в турнире karate-1 в Австрии и вышла в финал.
При этом она получила необходимые очки для участия в ОИ игр 2020 в Токио.

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