Иранская каратистка получила квоту на ОИ 2020 в Токио

Тегеран, 29 февраля. ИРНА — Необходимо как можно скорее перейти к реализации договоренностей в рамках астанинского процесса, чтобы добиться безопасности в регионе и искоренения терроризма. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.