1 мар. 2020 г., 08:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83696253
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Иран предупредил об опасности разработки режима санкций для прав наций

Иран предупредил об опасности разработки режима санкций для прав наций

Тегеран, 30 февраля, ИРНА - Секретарь штаба по правам человека Али Бакери-Кани заявил, что опасности развития режимов санкций для наций и прав человека вызывают обеспокоенность.

В последний день визита Али Бакери-Кани в Женеву с ним встретилась министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари, подчеркнув важность и необходимость развития сотрудничества в области прав человека на двустороннем и международном уровнях.
"Крайне важно, чтобы продолжались всеобъемлющие переговоры с всеобъемлющими между двумя странами для противодействия враждебным действиям", - сказал Бакери.
Бакери также подчеркнул необходимость формирования групп консенсуса и решения односторонних принудительных мер в форме двустороннего сотрудничества и международных соглашений.
Секретарь также призвал к развитию отношений между двумя странами в рамках Движения неприсоединения,
подчеркнув важность его способности использовать его.

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