Иран предупредил об опасности разработки режима санкций для прав наций

В последний день визита Али Бакери-Кани в Женеву с ним встретилась министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари, подчеркнув важность и необходимость развития сотрудничества в области прав человека на двустороннем и международном уровнях.

"Крайне важно, чтобы продолжались всеобъемлющие переговоры с всеобъемлющими между двумя странами для противодействия враждебным действиям", - сказал Бакери.

Бакери также подчеркнул необходимость формирования групп консенсуса и решения односторонних принудительных мер в форме двустороннего сотрудничества и международных соглашений.

Секретарь также призвал к развитию отношений между двумя странами в рамках Движения неприсоединения,

подчеркнув важность его способности использовать его.