Рухани указал на готовность Ирана к проведению очередной встречи в рамках астанинского процесса

"Вопрос Идлиба с учетом концентрации опасных террористов и защиты жизни невинных жителей в этом регионе очень сложен. С одной стороны, необходимо защитить жизни людей, с другой — искоренить террористов", заявил Рухани, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.
Президент Рухани указал на важность сотрудничества Ирана, Турции и России по Сирии, подтвердив готовность к проведению следующей встречи по этому вопросу и заявил о непозволительности подрыва астанинского процесса.
Эрдоган, в свою очередь, сказал, что ситуация в Идлибе не может продолжаться подчеркнув, что Анкара обеспокоена судьбой достижений астанинского процесса.
"Этот диалог имел хорошие результаты, мы должны продолжить его для достижения устойчивого мира", сказал он.
Президент Турции также назвал политический диалог единственным путем решения сирийской проблемы.
Собеседники также обсудили проблему с коронавирусом. Турецкий лидер предложил помощь Тегерану, указав, что за счет реализации медицинских протоколов турецкая сторона готов подготовить почву для продолжения торговли и поездок граждан двух стран.
Тегеран, 29 февраля. ИРНА — Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, иранский президент указал на готовность Тегерана к проведению следующей встречи в рамках астанинского процесса.
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