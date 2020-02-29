Рухани призвал к реализации договоренностей в рамках астанинского процесса

"Нельзя допустить, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства со стороны США", сказал Рухани, следует из сообщения иранского президента.

"Неоднократно подчеркивалось, что решить сирийскую проблему можно только политическим путем и она будет решена посредством диалога. Но мы не должны допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства и злоупотреблений США сирийской тематикой"

Рухани добавил, что ситуация в Идлибе вызывает беспокойство. "Ситуация в Идлибе, где в последнее время наблюдается эскалация напряженности, вызывает беспокойство", указал он, отметив, что и высказался за сохранение результатов сотрудничества Ирана — России — Турции по Сирии.

При этом Иранский президент заявил о готовности достичь такого решения ситуации в Идлибе, которая бы устраивала стороны.

Кроме того Рухани и Путин обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент Ирана также поблагодарил российского коллеги за позицию Москвы по иранской ядерной программе, а также коронавирус. Российский президент указал на готовность сотрудничать с Ираном в сфере здравоохранения по этому вопросу.