Председатель Совета муфтиев России высоко ценил усилия лидера Исламской революции

На встрече с Каземом Джалали Равиль Гайнутдин, поздравляя его с назначением и желая успехов в его миссии, сказал: «У нас всегда были дружеские и братские отношения с Исламской Республикой Иран».

«Налажены отношения с иранскими послами, учеными и официальными лицами Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов, а также политическими и академическими деятелями», - отметил он.

По его словам, русских муфтиев и мусульманских журналистов отправляют в Иран на повышения квалификации, а российские ученые и ученые регулярно посещают международные конференции в Куме, Мешхеде и Тегеране.

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