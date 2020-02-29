29 февр. 2020 г., 18:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83695924
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Председатель Совета муфтиев России высоко ценил усилия лидера Исламской революции

Председатель Совета муфтиев России высоко ценил усилия лидера Исламской революции

Москва, 29 февраля, ИРНА - Глава Совета муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин на встрече с иранским послом Каземом Джалали поблагодарил верховного лидера аятоллу Али Хаменеи за его поддержку в достижении палестинским народом своих прав.

На встрече с Каземом Джалали Равиль Гайнутдин, поздравляя его с назначением и желая успехов в его миссии, сказал: «У нас всегда были дружеские и братские отношения с Исламской Республикой Иран».

«Налажены отношения с иранскими послами, учеными и официальными лицами Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов, а также политическими и академическими деятелями», - отметил он.

По его словам, русских муфтиев и мусульманских журналистов отправляют в Иран на повышения квалификации, а российские ученые и ученые регулярно посещают международные конференции в Куме, Мешхеде и Тегеране.

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