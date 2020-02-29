Иранец получил золотую медаль по тяжелой атлетике в Западной Азии

При этом Моради, подняв 163 кг в рывке, а в толчке 207 кг (общий вес – 370 кг), завоевал золото чемпионата.

Чемпионат Западной Азии по тяжелой атлетике - один из этапов олимпийского отбора в Токио 2020.

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