29 февр. 2020 г., 16:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83695796
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Иранец получил золотую медаль по тяжелой атлетике в Западной Азии

Иранец получил золотую медаль по тяжелой атлетике в Западной Азии

Тегеран, 29 февраля, ИРНА – Сохраб Моради в весовой категории 96 кг завоевал три золотые медали на чемпионате Западной Азии.

При этом Моради, подняв 163 кг в рывке, а в толчке 207 кг (общий вес – 370 кг), завоевал золото чемпионата.

Чемпионат Западной Азии по тяжелой атлетике - один из этапов олимпийского отбора в Токио 2020.

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